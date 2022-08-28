За последние 6 часов рашисты выпустили более 200 прилетов по городу Орехов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. За последние 6 часов зафиксировано более 200 прилетов по городу Орехов. Средняя часть города пострадала больше всего. Горит центр города. Об этом информирует глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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Подразделения ГСЧС совершили более 18 выездов, продолжают пожаротушение частной застройки.
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"14 часов залпового огня из реактивных систем и ствольной артиллерии по Орехову. Это почти в два раза дольше, чем длится рабочий день. И почти в два раза дольше, чем большинство из нас спит ночью", – сообщил Старух.
В результате атаки контузии получили трехлетний мальчик Ярослав и шестилетняя девочка Александра. Их мать получила закрытую черепно-мозговую травму. Всем оказана своевременная первая медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы в Запорожье, они получают необходимое лечение. Состояние удовлетворительное.
"Читая эту оперативную информацию, никто из нас не может смириться с тем, что шестилетний ребенок сегодня получил не учебники в школу, а контузию. А ее маленький брат вообще вынужден понимать, что такое война. Враг пытается унести жизнь и здоровье наших детей", - добавил он.
Чиновник призвал женщин вместе с детьми эвакуироваться в безопасные места. Пока такая возможность есть.