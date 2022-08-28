Оккупационные войска вечером обстреляли Никопольский район: сообщают о погибшей и четверых пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил об обстрелах Никопольского района. Сообщается об одной погибшей и четверых раненых, передает УНН.
Детали
К вечеру оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, 67-летняя женщина погибла. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о четверых раненых людях - это трое мужчин и женщина. Трое из них в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
В Никопольском районе днем под удар попала Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.
Напомним
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