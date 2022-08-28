Оккупационные войска вечером обстреляли Никопольский район: сообщают о погибшей и четверых пострадавших

Детали

К вечеру оккупанты ударили по Никополю. К сожалению, 67-летняя женщина погибла. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил о четверых раненых людях - это трое мужчин и женщина. Трое из них в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В Никопольском районе днем ​​под удар попала Мировская и Марганецкая общины. Есть повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных построек, газопровода, линии электроснабжения. Никто не пострадал.

Напомним

За последние 6 часов рашисты выпустили более 200 прилетов по городу Орехов.