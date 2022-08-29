Украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины, пишет УНН.
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«Нашей авиацией нанесено 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового», — говорится в сообщении.
Как отметили в командовании, обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.
Напомним
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