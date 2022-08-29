Украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины

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«Нашей авиацией нанесено 8 ударов по опорным пунктам и скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в районе Нововознесенского, Благодатки, Новопетровки, Любомировки, Ивановки, Вавилового», — говорится в сообщении.

Как отметили в командовании, обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении сложная, но контролируемая. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет.

Напомним

Оккупационные войска вечером обстреляли Никопольщину: сообщают о погибшей и четверых пострадавших.