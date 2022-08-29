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ВСУ удивили Запад мастерством в войне с Россией, – The New York Times

Киев • УНН

 • 851254 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Миллиарды долларов военной помощи, которую Соединенные Штаты прислали Украине, включают некоторые из самых совершенных и смертоносных систем оружия в мире. Но, по мнению военных экспертов, Украина также добилась больших успехов в войне, применяя оружие и оборудование неожиданными способами. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

ВСУ удивили Запад мастерством в войне с Россией, – The New York Times

Детали

От затопления крейсера «Москва» в апреле до атаки на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска использовали американское и другое оружие так, как мало кто ожидал, говорят эксперты и чиновники Министерства обороны.

Цитата

"Устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои боевые возможности на море. И, к удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью ударных БПЛА Bayraktar и недорогих беспилотников, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов", – пишет издание.

Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что украинские силы установили на истребителе МиГ-29 советской разработки противорадиационные ракеты HARM, предоставленные США, – то, чего ни одна авиация никогда не делала.

Украине удалось перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запускать американскую ракету со своих самолетов советских времен.

Как отметило издание, атаки в Крыму подчеркивают все более агрессивную военную тактику Украины, поскольку правительство в Киеве полагалось на силы специального назначения и местных партизан, чтобы нанести удар глубоко в тылу, нарушить российские линии поставки и противостоять преимуществам России в оружии и технике.

Напомним

Украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины.

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