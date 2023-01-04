ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 та штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За кілька годин підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили три ворожі цілі в небі України, передає УНН.
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“З 11:00 по 16:00 4-го січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, — йдеться у повідомленні.
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В одному зі збитих в Україні іранських безпілотників виявили деталі, вироблені більш ніж десятьма американськими та західними компаніями.