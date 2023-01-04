ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25

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“С 11:00 по 16:00 4 января 2023 года на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, и БПЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10 ”, - говорится в сообщении.

Напомним

В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников обнаружили детали, произведенные более десяти американскими и западными компаниями.