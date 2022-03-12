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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром, жертв і руйнувань у місті немає

ЗСУ збили крилату ракету над Дніпром, жертв і руйнувань у місті немає

Київ • УНН

 • 105307 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Зенітна ракетна бригада українського війська сьогодні знищила ворожу крилату ракету над Дніпром, повідомили 12 березня у повітряному командуванні "Схід". Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що ППО спрацювала на відмінно, жертв і руйнувань у місті немає, пише УНН.

Цитата

"Підрозділом Дніпровської зенітної ракетної бригади знищено ворожу крилату ракету над Дніпром. Війська РФ отримують значні втрати в наземних операціях, тож підступно наносять удар за ударом з повітря. Проте воїни протиповітряної оборони 24/7 пильнують небо. Сьогодні ви побачили їх в дії на власні очі", - вказали у командуванні.

Мер міста Філатов повідомив, що працювала ППО.

"Сьогодні ми прокинулися від розривів, працювала наша ППО. Дійсно, за даними і ДСНС, і нашого ситуаційного центру, жертв і руйнувань немає. Тобто, наша ППО спрацювала на "п'ять з плюсом", - сказав Філатов під час брифінгу.

Доповнення

11 березня по Дніпру ворог завдав авіаудар вперше з початку війни.

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