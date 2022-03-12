ВСУ сбили крылатую ракету над Днепром, жертв и разрушений в городе нет

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"Подразделением Днепровской зенитной ракетной бригады уничтожено вражескую крылатую ракету над Днепром. Войска РФ несут значительные потери в наземных операциях, поэтому коварно наносят удар за ударом с воздуха. Однако воины противовоздушной обороны 24/7 следят за небом. Сегодня вы увидели их в действии собственными глазами", - указали в командовании.

Мэр города Филатов сообщил, что работала ПВО.

"Сегодня мы проснулись от разрывов, работала наша ПВО. Действительно, по данным и ГСЧС, и нашего ситуационного центра, жертв и разрушений нет. То есть, наша ПВО сработала на "пять с плюсом", - сказал Филатов во время брифинга.

Дополнение

11 марта по Днепру враг нанес авиаудар впервые с начала войны.