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ЗСУ захопили в бою трофейну техніку – новітню російську БМП-3

ЗСУ захопили в бою трофейну техніку – новітню російську БМП-3

Київ • УНН

 • 571539 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Збройні сили України здобули в бою трофейну техніку – новітню російську бойову машину піхоти БМП-3. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку – новітню російську БМП-3. Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд.

«Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина «несправність» – страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків», - зазначається в повідомленні.

Так, ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову.

«Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів», - інформує Генштаб.

Доповнення

Збройні сили України захопили машину зі складу новітньої російської вогнеметної системи "Солнцепьок".

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