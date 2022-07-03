ЗСУ захопили в бою трофейну техніку – новітню російську БМП-3

Цитата

«Штурмовики 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади здобули в бою трофейну техніку – новітню російську БМП-3. Під час штурму позицій росіяни ганебно втекли, кинувши практично неушкоджену бойову машину з боєкомплектом», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після бою БМП-3 доставили в ремонтний батальйон на огляд.

«Як виявили ремонтники, машина 2017 року випуску й пробігом усього 3000 км. У неї навіть жодного разу не розпаковували ремкомплект. Жодних серйозних ушкоджень у машини не знайшли, єдина «несправність» – страшний сморід ізсередини, наче там місяць жив взвод брудних, спітнілих і немитих орків», - зазначається в повідомленні.

Так, ремонтники вичистили машину й озброєння, перевірили основні вузли й віддали в підрозділ на передову.

«Відтепер БМП-3 буде бити своїх колишніх господарів», - інформує Генштаб.

Доповнення

Збройні сили України захопили машину зі складу новітньої російської вогнеметної системи "Солнцепьок".