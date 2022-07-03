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ВСУ захватили в бою трофейную технику – новейшую российскую БМП-3

ВСУ захватили в бою трофейную технику – новейшую российскую БМП-3

Киев • УНН

 • 571537 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Вооруженные силы Украины завоевали в бою трофейную технику – новейшую российскую боевую машину пехоты БМП-3. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады завоевали в бою трофейную технику – новейшую российскую БМП-3. Во время штурма позиций россияне позорно скрылись, бросив практически невредимую боевую машину с боекомплектом», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что после боя БМП-3 был доставлен в ремонтный батальон на осмотр.

«Как обнаружили ремонтники, машина 2017 года выпуска и пробегом всего 3000 км. У нее даже ни разу не распаковывался ремкомплект. Никаких серьезных повреждений у машины не нашли, единственная «неисправность» – страшная вонь изнутри, словно там месц жил взвод грязных, потных и немытых орков», - отмечается в сообщении.

Так, ремонтники вычистили машину и вооружение, проверили основные узлы и отдали в подразделение на передовую.

«Теперь БМП-3 будет бить своих бывших хозяев», - информирует Генштаб.

Дополнение

Вооруженные силы Украины захватили машину из состава новейшей российской огнеметной системы "Солнцепек".

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