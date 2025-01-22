ЗСУ переходять на електронні медичні картки замість "форми 100": що це дасть
Київ • УНН
Міноборони впроваджує електронну первинну медичну картку для військовослужбовців замість паперової "форми 100". Система має запрацювати протягом трьох місяців та стане основою для реєстру бойових травм.
У Збройних силах України впровадять електронну первинну медичну картку, яка має удосконалити надання медичної допомоги, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.
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"Міноборони удосконалює ведення облікової документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги на догоспітальному етапі. Застарілу "форму 100" замінить електронна первинна медична картка", - повідомили у МОУ.
Ведення форми, як зазначається, здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі "Медична інформаційна система Збройних сил України".
"Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі", – прокоментував державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко, який курує у міністерстві, зокрема, напрям охорони здоров’я.
Як вказано, реалізація цього наказу є також основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.
Міністр оборони України Рустем Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.
У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.
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