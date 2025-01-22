ЗСУ переходять на електронні медичні картки замість "форми 100": що це дасть

У Збройних силах України впровадять електронну первинну медичну картку, яка має удосконалити надання медичної допомоги, повідомили у Міноборони у середу, пише УНН.

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"Міноборони удосконалює ведення облікової документації з надання військовослужбовцям медичної допомоги на догоспітальному етапі. Застарілу "форму 100" замінить електронна первинна медична картка", - повідомили у МОУ.

Ведення форми, як зазначається, здійснюватиметься в електронному вигляді в інформаційно-комунікаційній системі "Медична інформаційна система Збройних сил України".

"Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги на догоспітальному етапі", – прокоментував державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко, який курує у міністерстві, зокрема, напрям охорони здоров’я.

Як вказано, реалізація цього наказу є також основою для роботи реєстру бойових травм, над запуском якого працює Міноборони. На даних такого реєстру, зокрема, формується доказова база для протоколів лікування у країнах НАТО.

Міністр оборони України Рустем Умєров зобов’язав забезпечити впровадження електронної Первинної медичної картки протягом трьох місяців з дня набрання наказом чинності.

У цей же строк має бути забезпечена технічна можливість ведення цієї картки з використанням Медичної інформаційної системи ЗСУ.

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