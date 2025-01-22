ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст
Киев • УНН
Минобороны внедряет электронную первичную медицинскую карточку для военнослужащих вместо бумажной «формы 100». Система должна заработать в течение трех месяцев и станет основой для реестра боевых травм.
В Вооруженных силах Украины внедрят электронную первичную медицинскую карточку, которая должна усовершенствовать оказание медицинской помощи, сообщили в Минобороны в среду, пишет УНН.
Детали
«Минобороны совершенствует ведение учетной документации по оказанию военнослужащим медицинской помощи на догоспитальном этапе. Устаревшую «форму 100» заменит электронная первичная медицинская карта», - сообщили в МОУ.
Ведение формы, как отмечается, будет осуществляться в электронном виде в информационно-коммуникационной системе «Медицинская информационная система Вооруженных сил Украины».
«Это важный шаг, благодаря которому создается возможность для сбора и анализа медицинских данных, на основе которых будут приниматься решения об усовершенствовании оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе», - прокомментировал государственный секретарь Минобороны Никита Никитенко, который курирует в министерстве, в частности, направление здравоохранения.
Как указано, реализация этого приказа является также основой для работы реестра боевых травм, над запуском которого работает Минобороны. На данных такого реестра, в частности, формируется доказательная база для протоколов лечения в странах НАТО.
Министр обороны Украины Рустем Умеров обязал обеспечить внедрение электронной Первичной медицинской карты в течение трех месяцев со дня вступления приказа в силу.
В этот же срок должна быть обеспечена техническая возможность ведения этой карточки с использованием Медицинской информационной системы ВСУ.
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