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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 9666 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЗСУ ліквідували російського командира мотострілецького полку

ЗСУ ліквідували російського командира мотострілецького полку

Київ • УНН

 • 286876 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили України 8 березня ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком, дислокованим у місті Камишин Волгоградської області. Про це у своєму Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

“8 березня в Україні було ліквідовано підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком, дислокованим у місті Камишин Волгоградської області”, - ідеться в повідомленні.

Додамо

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