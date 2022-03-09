ЗСУ ліквідували російського командира мотострілецького полку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Збройні сили України 8 березня ліквідували російського підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком, дислокованим у місті Камишин Волгоградської області. Про це у своєму Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН.
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“8 березня в Україні було ліквідовано підполковника Юрія Агаркова, який командував мотострілецьким полком, дислокованим у місті Камишин Волгоградської області”, - ідеться в повідомленні.
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