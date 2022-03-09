ВСУ ликвидировали российского командира мотострелкового полка

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“8 марта в Украине был ликвидирован подполковник Юрий Агарков, который командовал мотострелковым полком, дислоцированным в городе Камышин Волгоградской области”, - говорится в сообщении.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что через несколько дней потери среди личного состава России превзойдут потери за ее 10-летнюю войну с Афганистаном.



