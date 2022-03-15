ЗСУ Байрактаром знищили ворожий ракетний комплекс "Тор-М1"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Військові Збройних сил України за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1". Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, інформує УНН.
Деталі
Автономний самохідний зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" призначено для протиповітряної оборони мотострілецьких та танкових дивізій.
Довідка
Байрактар — це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляє Туреччина. Безпілотник скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Він може перебувати в польоті впродовж доби і підніматися на висоту до 8 км.
Нагадаємо
Збройні сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили в Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.