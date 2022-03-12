В Киевской области Байрактар уничтожил систему РЭБ оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует УНН.
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"Наши операторы Bayraktar TB2 мастерски "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", — написал Залужный.
Справка
Bayraktar TB2 — это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который разрабатывает Турция. Беспилотник сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Он может находиться в полете в течение суток и подниматься на высоту до 8 км.
Напомним
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили пункт управления российских оккупантов на Киевском направлении.