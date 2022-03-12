У Київській області Байрактар знищив систему РЕБ окупантів

Цитата

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", — написав Залужний.

Довідка

Bayraktar TB2 — це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляє Туреччина. Безпілотник скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Він може перебувати в польоті впродовж доби і підніматися на висоту до 8 км.

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Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління російських окупантів на Київському напрямку.