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У Київській області Байрактар знищив систему РЕБ окупантів

У Київській області Байрактар знищив систему РЕБ окупантів

Київ • УНН

 • 193863 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Збройні сили України за допомогою безпілотника "Байрактар" знищили в Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує УНН.

Цитата

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ противника в Київській області", — написав Залужний.

Довідка

Bayraktar TB2 — це ударний оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат (БПЛА), який розробляє Туреччина. Безпілотник скидає авіабомби та керовані протитанкові ракети. Він може перебувати в польоті впродовж доби і підніматися на висоту до 8 км.

Нагадаємо

Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління російських окупантів на Київському напрямку.

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