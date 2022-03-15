ВСУ Байрактаром уничтожили вражеский ракетный комплекс "Тор-М1"

Детали

Автономный самоходный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) 9К331 "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны мотострелковых и танковых дивизий.

Справка

Байрактар — это ударный оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который разрабатывает Турция. Беспилотник сбрасывает авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Он может находиться в полете в течение суток и подниматься на высоту до 8 км.

Напомним

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника "Байрактар" уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских оккупантов.