Зруйнований вибухом будинок у Кропивницькому визнали придатним для життя

“Виходом робочої групи вчора в першій половині дня було зроблено попередній висновок, що будинок підлягає капітальному ремонту. Його подальша експлуатація можлива. Для можливостей відновлення зараз вирішується питання про оцінку обстеження конструкцій будівлі, оцінку технічного стану, експлуатаційної придатності несучих конструкцій зі складанням технічного звіту. В другому етапі потрібно розробити робочий проект, який десь умовно матиме назву “Першочергові заходи по усуненню аварійності житлового будинку № 9 по вулиці Миру у Кропивницькому”, — повідомив Сергій Коваленко.

“Перший етап щодо оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності несучих конструкцій зі складанням технічного звіту, безумовно, тут буде замовником ЖЕО № 1, на обліку якого знаходиться цей будинок, щодо другого етапу будемо визначатися, чи воно буде іти через ГУЖКГ, чи через управління капітального будівництва”, — додав він.

У міськраді поки не називають суми, необхідної для відновлення будинку, лише зазначають, що більшу частину витрат візьме на себе місто.

Як раніше повідомляв УНН, у квартирі будинку по вулиці Миру у Кропивницькому стався вибух побутового газу. Чоловік залишив каструлю з водою для приготування вареників, а сам заснув. За інформацією прес-служби, полум’я пальника залила вода, тож коли чоловік прокинувся і запалив сірник - прогримів вибух.