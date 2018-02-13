Разрушенный взрывом дом в Кропивницкому признали пригодным для жизни

“Выходом рабочей группы вчера в первой половине дня был сделан предварительный вывод, что дом подлежит капитальному ремонту. Его дальнейшая эксплуатация возможна. Для возможностей восстановления сейчас решается вопрос об оценке обследование конструкций здания, оценку технического состояния, эксплуатационной пригодности несущих конструкций с составлением технического отчета. Во втором этапе необходимо разработать рабочий проект, который где-то условно будет называться “Первоочередные меры по устранению аварийности жилого дома № 9 по улице Мира в Кропивницкому”, — сообщил Сергей Коваленко.

“Первый этап по оценке технического состояния и эксплуатационной пригодности несущих конструкций с составлением технического отчета, безусловно, здесь будет заказчиком ЖЭО № 1, на учете которого находится этот дом, по второму этапу будем определяться, оно будет идти через ГУЖКХ, или через управление капитального строительства”, — добавил он.

В горсовете пока не называют суммы, необходимой для восстановления дома, лишь отмечают, что большую часть расходов возьмет на себя город.

Как ранее сообщал УНН, в квартире дома по улице Мира в Кропивницкому произошел взрыв бытового газа. Мужчина оставил кастрюлю с водой для приготовления вареников, а сам заснул. По информации пресс-службы, пламя горелки залила вода, поэтому если человек проснулся и зажег спичку — прогремел взрыв.