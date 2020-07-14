Зранку всі мости у столиці скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. З ранку вівторка, станом на 8:10, у столиці утворилися незначні затори, рух на всіх мостах ускладнено у напрямку правого берега. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps,
Так, ускладнено рух транспорту на Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського. Через ремонтні роботи рух транспорту перекрито на проспекті Леся Курбаса.
Також затори утворилися на вулиці Вадима Гетьмана, частково на проспекті Перемоги. Окрім того, рух транспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій. Дорожні роботи відбуваються на під’їзді до Північного мосту зі сторони правого берегу.
На лівому березі Києва затори утворилися на проспекті Романа Шухевича, Броварському проспекті та проспекті Визволителів. А також на проспекті Соборності, частково на Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Північному, мосту Метро, мосту Патона, а також Дарницькому та Південному мостах рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 14 липня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,09 грн/дол.