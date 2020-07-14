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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 20927 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 116178 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 120248 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118281 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102921 просмотра

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Утром все мосты в столице сковали пробки

Утром все мосты в столице сковали пробки

Киев  •  УНН

 • 17675 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. С утра вторника, по состоянию на 8:10, в столице образовались незначительные пробки, движение на всех мостах затруднено в направлении правого берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps,

Так, затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского. Из-за ремонтных работ движение транспорта перекрыто на проспекте Леся Курбаса.

Также пробки образовались на улице Вадима Гетьмана, частично на проспекте Победы. Кроме того, движение транспорта затруднено на улице Набережно-Крещатицкая. Дорожные работы происходят на подъезде к Северному мосту со стороны правого берега.

На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте и проспекте Освободителей. А также на проспекте Соборности, частично на Дарницком шоссе и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Северном, мосту Метро, мосту Патона, а также Дарницком и Южном мостах движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 14 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/долл.

Украинские Национальные Новости

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