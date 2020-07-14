Утром все мосты в столице сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. С утра вторника, по состоянию на 8:10, в столице образовались незначительные пробки, движение на всех мостах затруднено в направлении правого берега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps,
Так, затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского. Из-за ремонтных работ движение транспорта перекрыто на проспекте Леся Курбаса.
Также пробки образовались на улице Вадима Гетьмана, частично на проспекте Победы. Кроме того, движение транспорта затруднено на улице Набережно-Крещатицкая. Дорожные работы происходят на подъезде к Северному мосту со стороны правого берега.
На левом берегу Киева пробки образовались на проспекте Романа Шухевича, Броварском проспекте и проспекте Освободителей. А также на проспекте Соборности, частично на Дарницком шоссе и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на Северном, мосту Метро, мосту Патона, а также Дарницком и Южном мостах движение затруднено в направлении правого берега.
Напомним, на 14 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,09 грн/долл.