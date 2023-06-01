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29 березня, 17:57 • 274436 перегляди

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Зранку ворог атакував Херсонщину, двоє людей поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні вранці російські загарбники атакували Дніпровський район Херсона. Двоє мирних мешканців отримали поранення. Про це пише УНН з посиланням на Telegram Херсонської ОВА. 

Деталі

Обстріл був близько четвертої години ранку, коли російська завдала удару по житловому будинку. Це призвело до пошкоджень будівлі та припаркованих поруч автомобілів. У результаті цієї атаки двоє чоловіків отримали поранення.

26-річний херсонець отримав опіки рук, а 41-річний чоловік - мінно-вибухову травму та осколкові поранення шиї й ніг.

Чоловіків госпіталізували, зараз їм надають необхідну медичну допомогу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти за минулу добу здійснили 61 обстріл Херсонщини: 1 людина загинула, ще 5 поранено

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