Утром враг атаковал Херсонскую область, два человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня утром российские захватчики атаковали Днепровский район Херсона. Двое мирных жителей получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram Херсонской ОГА.
Детали
Обстрел произошел около четырех часов утра, когда российская армия осуществила удар по жилому дому. Это привело к повреждениям здания и припаркованных рядом автомобилей. В результате этой атаки двое мужчин получили ранения.
26-летний херсонец получил ожоги рук, а 41-летний мужчина - минно-взрывную травму и осколочные ранения шеи и ног.
Мужчин госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.
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