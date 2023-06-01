Утром враг атаковал Херсонскую область, два человека ранены

Детали

Обстрел произошел около четырех часов утра, когда российская армия осуществила удар по жилому дому. Это привело к повреждениям здания и припаркованных рядом автомобилей. В результате этой атаки двое мужчин получили ранения.

26-летний херсонец получил ожоги рук, а 41-летний мужчина - минно-взрывную травму и осколочные ранения шеи и ног.

Мужчин госпитализировали, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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