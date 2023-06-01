Окупанти за минулу добу здійснили 61 обстріл Херсонщини: 1 людина загинула, ще 5 поранено

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Зазначається, що окупанти здійснили 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Херсон ворог обстріляв 11 разів, випустивши 57 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію 1 людина загинула, 5 (з них 1 - дитина) - дістали поранення, повідомив Прокудін. З деокупованої території області евакуювали 108 осіб.

Нагадаємо

Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого загинули чоловік та дитина.