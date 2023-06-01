Окупанти за минулу добу здійснили 61 обстріл Херсонщини: 1 людина загинула, ще 5 поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Російські окупанти за минулу добу, 31 травня, обстріляли Херсонську область 61 раз. Унаслідок обстрілів загинула 1 людина, ще 5, серед яких 1 дитина, - поранено. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.
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Зазначається, що окупанти здійснили 61 обстріл, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БПЛА. Херсон ворог обстріляв 11 разів, випустивши 57 снарядів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 1 людина загинула, 5 (з них 1 - дитина) - дістали поранення, повідомив Прокудін. З деокупованої території області евакуювали 108 осіб.
Нагадаємо
Офіс генпрокурора повідомив, що розпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого загинули чоловік та дитина.