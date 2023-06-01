Окупанти обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинули чоловік та дитина: в Офісі Генпрокурора повідомили про початок розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Розпочато розслідування за фактом ворожого обстрілу Херсонщини, внаслідок якого загинули чоловік та дитина. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Так, 31 травня російські військові вчергове обстріляли населені пункти Станіславської та Білозерської територіальних громад Херсонської області.
За даними слідства, в одному із сіл снаряд поцілив на подвір’я приватного будинку. Від вибуху осколкові поранення голови отримала малолітня дитина, її госпіталізовано.
В іншому селі через обстріл травми отримав 30-річний чоловік. Крім того, пошкоджено будинки мирних мешканців.
За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.