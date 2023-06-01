Оккупанты обстреляли Херсонщину, в результате чего погибли мужчина и ребенок: в Офисе Генпрокурора сообщили о начале расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого погибли мужчина и ребенок. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Так, 31 мая российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Станиславской и Белозерской территориальных общин Херсонской области.
По данным следствия, в одном из сел снаряд попал во двор частного дома. От взрыва осколочные ранения головы получил малолетний ребенок, он госпитализирован.
В другом селе из-за обстрела травмы получил 30-летний мужчина. Кроме того, повреждены дома мирных жителей.
Под процессуальным руководством Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Глухов Сумской области. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.