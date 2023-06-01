Оккупанты за минувшие сутки совершили 61 обстрел Херсонской области: 1 человек погиб, еще 5 ранены

Детали

Отмечается, что оккупанты совершили 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из минометов, артиллерии, танков и БПЛА. Херсон враг обстрелял 11 раз, выпустив 57 снарядов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 (из них 1 - ребенок) - получили ранения, сообщил Прокудин. С деоккупированной территории области эвакуировали 108 человек.

Напомним

Офис генпрокурора сообщил, что начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого погибли мужчина и ребенок.