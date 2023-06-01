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Оккупанты за минувшие сутки совершили 61 обстрел Херсонской области: 1 человек погиб, еще 5 ранены

Киев • УНН

 • 378964 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Российские оккупанты за минувшие сутки, 31 мая, обстреляли Херсонскую область 61 раз. В результате обстрелов погиб 1 человек, еще 5, среди которых 1 ребенок, - ранены. Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу главы Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram.

Детали

Отмечается, что оккупанты совершили 61 обстрел, выпустив 309 снарядов из минометов, артиллерии, танков и БПЛА. Херсон враг обстрелял 11 раз, выпустив 57 снарядов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, 5 (из них 1 - ребенок) - получили ранения, сообщил Прокудин. С деоккупированной территории области эвакуировали 108 человек.

Напомним

Офис генпрокурора сообщил, что начато расследование по факту вражеского обстрела Херсонщины, в результате которого погибли мужчина и ребенок.

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