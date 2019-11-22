Зранку у п'ятницю Київ скували затори

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Станом на 8:45 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнено на Кільцевій дорозі, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців.

Окрім того, помітне ускладнення руху транспорту на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Богатирській.

На лівому березі у заторах стоять проспекти Миколи Бажана, Соборності та Визволителів.

Рух на мостах - на Північному, Дарницькому, Патона - та мосту Метро ускладнено у напрямку правого берега, Південним мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні 22 листопада очікується суха погода, температура вдень на більшості території не підніматиметься вище 5 градусів тепла, на Закарпатті - до 11 градусів із позначкою "плюс".

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