Зранку у Києві "стоять" усі мости

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

Варто зазначити, за даними сервісу, затор на Південному мосту утворився через ДТП.

На правому березі Києва частково ускладнено рух Володимирським узвозом, вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, Набережне шосе, проспектом Героїв Сталінграда, проспектом Степана Бандери, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Кирилівська, Полярна.

Затори утворились на проспекті Академіка Палладіна, вулицях Стеценка, Щусєва, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, проспекті Любомира Гузара, бульварі Вацлава Гавела, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Голего, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе. Окрім того, затори помітні на бульварі Перова, вулицях Миропільська, Братиславська.

Доповнення

За прогнозами синоптиків, 21 травня у більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях вночі та вранці дощ, подекуди гроза, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, в західних областях 3-8° тепла, вдень 15-20°, на сході та південному сході країни вночі 9-14°, вдень 20-25°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.