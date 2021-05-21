Утром в Киеве "стоят" все мосты

Детали

Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.

Стоит отметить, по данным сервиса, пробка на Южном мосту образовался из-за ДТП.

На правом берегу Киева частично затруднено движение Владимирским спуском, улицами Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Набережное шоссе, по проспекту Героев Сталинграда, проспектом Степана Бандеры, по улицам Богатырская, Семена Скляренко, Кирилловская, Полярная.

Пробки образовались на проспекте Академика Палладина, улицах Стеценко, Щусева, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомира Гузара, бульваре Вацлава Гавела, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе. Кроме того, пробки заметны на бульваре Перова, улицах Миропольская, Братиславская.

Дополнение

По прогнозам синоптиков, 21 мая в большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ночью и утром дождь, местами гроза, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, в западных областях 3-8° тепла, днем 15-20°, на востоке и юго-востоке страны ночью 9-14°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.