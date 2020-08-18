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19 березня, 18:42 • 40124 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 86354 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 93105 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113746 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120337 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117520 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152852 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125047 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Зранку Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, Леся Курбаса – там частково перекрито рух, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, Велика Окружна дорога та Набережне шосе.

Також ускладнено рух на вулицях Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькій, Юрія Іллєнка, Олександра Довженка, Жилянській, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Богатирській, Великій Житомирській та Великій Васильківській.

На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності, Броварський проспект, а також вулиці Миропільська, Гната Хоткевича та вулиця Крайня.

Ускладнено рух на Південному, Північному, Русанівському мостах, мосту Метро та Дарницькому мосту у напрямку правого берега.

Нагадаємо, що у столиці 18 серпня буде перекрито кілька вулиць через зйомки фільму із Ван Дамом.

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