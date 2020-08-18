Зранку Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 8:15 у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоять проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Степана Бандери, Леся Курбаса – там частково перекрито рух, Голосіївський проспект, бульвар Тараса Шевченка, Велика Окружна дорога та Набережне шосе.
Також ускладнено рух на вулицях Михайла Грушевського, Набережно-Хрещатицькій, Юрія Іллєнка, Олександра Довженка, Жилянській, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Богатирській, Великій Житомирській та Великій Васильківській.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Миколи Бажана, проспект Соборності, Броварський проспект, а також вулиці Миропільська, Гната Хоткевича та вулиця Крайня.
Ускладнено рух на Південному, Північному, Русанівському мостах, мосту Метро та Дарницькому мосту у напрямку правого берега.
Нагадаємо, що у столиці 18 серпня буде перекрито кілька вулиць через зйомки фільму із Ван Дамом.