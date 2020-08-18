Утром Киев стоит в пробках

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95750 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104046 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129914 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109138 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129392 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101736 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102465 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104312 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102011 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Утром Киев стоит в пробках

Утром Киев стоит в пробках

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 • 19505 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Леся Курбаса - там частично перекрыто движение, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Большая Окружная дорога и Набережное шоссе.

Также затруднено движение на улицах Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко, Александра Довженко, Жилянской, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Богатырской, Большой Житомирской и Большой Васильковской.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, а также улицы Миропольская, Гната Хоткевича и улица Крайняя.

Затруднено движение на Южном, Северном, Русановском мостах, мосту Метро и Дарницком мосту в направлении правого берега.

Напомним, что в столице 18 августа будет перекрыто несколько улиц из-за съемок фильма с Ван Даммом.

Украинские Национальные Новости

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