Утром Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 8:15 в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоят проспекты Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Леся Курбаса - там частично перекрыто движение, Голосеевский проспект, бульвар Тараса Шевченко, Большая Окружная дорога и Набережное шоссе.
Также затруднено движение на улицах Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкой, Юрия Ильенко, Александра Довженко, Жилянской, Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Богатырской, Большой Житомирской и Большой Васильковской.
На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Бажана, проспект Соборности, Броварской проспект, а также улицы Миропольская, Гната Хоткевича и улица Крайняя.
Затруднено движение на Южном, Северном, Русановском мостах, мосту Метро и Дарницком мосту в направлении правого берега.
Напомним, что в столице 18 августа будет перекрыто несколько улиц из-за съемок фильма с Ван Даммом.