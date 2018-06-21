Зрадник, який рік тому втік на сторону бойовиків, затриманий військовими
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В результаті військової операції схоплено колишнього українського військового Олексія Бідусенка, який рік тому перейшов на сторону бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку 93-ї окремої механізованої бригади.
“В результаті тривалої складної операції розвідників 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр і Тактичної групи „Моспине“ до України повернуто зрадника Олексія Бідусенка, який рік тому, 16 червня 2017 року, перейшов на бік російських окупаційних військ”, — вказано у повідомленні.
Військові зазначають, що сам факт його втечі не викликав особливого здивування, оскільки старший лейтенант Бідусенко з самого початку справляв враження невпевненої людини і йому не доручали роботу пов’язану із секретними документами.
Також командир бригади Холодний Яр полковник Владислав Клочков повідомив, що: “Більш цікавим ми вважали відслідкувати, що буде далі, коли людина переходить до ворога та пропонує свої послуги в якості офіцера управління нашої бригади. Проте рівень компетенції Бідусенка розчарував керівництво окупаційних сил. Спочатку його намагалися використати, проте потім викинули...”.
Як повідомляв УНН, бойовики на луганському напрямку вели обстріл із 82-мм мінометів.