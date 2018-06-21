Предатель, который год назад сбежал на сторону боевиков, задержан военными

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КИЕВ. 21 июня. УНН. В результате военной операции схвачен бывший украинский военный Алексея Бидусенка, который год назад перешел на сторону боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу 93-й отдельной механизированной бригады.

“В результате длительной сложной операции разведчиков 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и тактической группы „Моспино“ в Украину возвращен предатель Алексей Бидусенко, который год назад, 16 июня 2017 года, перешел на сторону российских оккупационных войск”, — указано в сообщении.

Военные отмечают, что сам факт его побега не вызывал особого удивления, поскольку старший лейтенант Бидусенко изначально производил впечатление неуверенного человека и ему не поручали работу связанную с секретными документами.

Также командир бригады Холодный Яр полковник Владислав Клочков сообщил, что: “Более интересным мы считали отследить, что будет дальше, когда человек переходит к врагу и предлагает свои услуги в качестве офицера управления нашей бригады. Однако уровень компетенции Бидусенка разочаровал руководство оккупационных сил. Сначала его пытались использовать, однако затем выбросили...”.

Как сообщал УНН, боевики на луганском направлении вели обстрел с 82-мм минометов.

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