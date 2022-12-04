Зовнішній борг України складає 103 мільярди доларів - член ради НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зовнішній борг України на сьогодні складає три трильйони 770 мільярдів гривень, тобто 103 мільярди доларів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман, пише УНН.
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"Сьогодні загальний борг України складає 3 трильйони 770 мільярдів грн. За десять місяців він збільшився більше, ніж на 40%. Якщо це перевести в долари, то динаміка нашої заборгованості є трохи нижчою. В цьому році в доларах загальний борг складає 103 мільярди доларів за 10 місяців. І він зріс всього-на-всього на 5,3 стосовно минулого року", - сказав він.
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