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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49863 перегляди

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Зовнішній борг України складає 103 мільярди доларів - член ради НБУ

Зовнішній борг України складає 103 мільярди доларів - член ради НБУ

Київ • УНН

 • 1268607 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Зовнішній борг України на сьогодні складає три трильйони 770 мільярдів гривень, тобто 103 мільярди доларів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні загальний борг України складає 3 трильйони 770 мільярдів грн. За десять місяців він збільшився більше, ніж на 40%. Якщо це перевести в долари, то динаміка нашої заборгованості є трохи нижчою. В цьому році в доларах загальний борг складає 103 мільярди доларів за 10 місяців. І він зріс всього-на-всього на 5,3 стосовно минулого року", - сказав він.

Нагадаємо

Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через атаки, які здійснює рф на енергетичну інфраструктуру України, до кінця року очікується падіння ВВП. 

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