Зовнішній борг України складає 103 мільярди доларів - член ради НБУ

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"Сьогодні загальний борг України складає 3 трильйони 770 мільярдів грн. За десять місяців він збільшився більше, ніж на 40%. Якщо це перевести в долари, то динаміка нашої заборгованості є трохи нижчою. В цьому році в доларах загальний борг складає 103 мільярди доларів за 10 місяців. І він зріс всього-на-всього на 5,3 стосовно минулого року", - сказав він.

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Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що через атаки, які здійснює рф на енергетичну інфраструктуру України, до кінця року очікується падіння ВВП.