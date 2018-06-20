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"Зоря" повернула до складу півзахисника Хомченовського

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Черговим футболістом, з яким луганська “Зоря” заключила контрактну угоду терміном на два роки, став півзахисник Дмитро Хомченовський. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.

Хомченовський вже виступав у складі “Зорі” з весни 2011-го року по осінь 2015-го. За цей час в клубі він зіграв 119 ігор і забив 17 м’ячів.

Після цього Хомченовський грав в “Понфераддіне” (Сегунда, Іспанія). Потім по черзі були польська “Ягеллонія” і російський “Урал”.

Окрім того, в стані луганчан відбулася ще одна зміна. Клуб розірвав контракт з обопільної згоди з півзахисником Русланом Бабенко.

Додамо також, Бабенко перейшов до складу луганчан в 2016-му році. За час перебування в таборі “чорно-білих” футболіст провів у футболці “Зорі” 22 матчі.

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