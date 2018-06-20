"Заря" вернула в состав полузащитника Хомченовского

Хомченовский уже выступал в составе “Зари” с весны 2011-го года по осень 2015 года. За это время в клубе он сыграл 119 игр и забил 17 мячей.

После этого Хомченовский играл в “Понфераддине” (Сегунда, Испания). Затем поочередно были польская “Ягеллония” и российский “Урал”.

Кроме того, в состоянии луганчан произошло еще одно изменение. Клуб расторг контракт по обоюдному согласию с полузащитником Русланом Бабенко.

Добавим также, Бабенко перешел в состав луганчан в 2016 году. За время пребывания в лагере “черно-белых” футболист провел в футболке “Зари” 22 матча.