Знову за латвійським паспортом: Борис Баум повернувся до України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Колишній перший заступник голови експертної ради КРАІЛ Борис Баум, який має українське громадянство, повернувся до України, використовуючи свій латвійський паспорт. Про це стало відомо журналістам УНН з власних джерел.
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Виявилося, що Баум повернувся в Україну ще 12 серпня. Він перетнув кордон о 3:34 ранку на автівці Опель через пункт перетину Грушів. За інформацією УНН, весь цей час Баум перебував у Латвії та на Кіпрі, де зустрічався з власниками проросійської букмекерської компанії 1xBet, інтереси якої він і досі лобіює в Україні.
Нагадаємо
У червні місяці цього року в українському медіа-просторі спалахнув скандал - розслідувачі InformNapalm з’ясували, що завдяки Бауму, вже під час війни, російська букмекерська компанія 1xBet отримала ліцензію для роботи в Україні.
Розслідування було опубліковано 20 червня, а вже 22 червня, на пункті перетину українського кордону Ягодин був помічений і сам Борис Баум
За інформацією журналістів УНН, Баум перетнув польський кордон о 4:36 ранку залізничним транспортом по дійсному паспорту громадянина Латвії LV6*****4.
Наступного дня, після втечі Баума з України, Головне слідче управління Нацполіції відкрило кримінальне провадження (№ 12022000000000558) через приховування частини отриманих від гральної діяльності доходів.
У матеріалах справи фігурують три компанії "Плей Фан Інвестмент", яка є власником бренду "Фан Спорт", "Вбет Україна" - бренд VBET та "Твоя Беттінгова Компанія" - бренд 1xBet.
Провадження відкрито за двома статтями: ст. 362 КК України (передбачає покарання за несанкціоноване втручання в комп’ютеризовані системи обробки та зберігання інформації), ст. 209 ККУ (володіння майном, набутим злочинними шляхом, а також здійснення фінансових операцій та інших дій, спрямованих на приховування такого майна). Тобто йдеться про ведення подвійної бухгалтерії та виведення в "тінь" отриманих доходів.