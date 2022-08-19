Снова по латвийскому паспорту: Борис Баум вернулся в Украину

Детали

Оказалось, что Баум вернулся в Украину еще 12 августа. Он пересек границу в 3:34 утра на автомобиле Опель через пункт пересечения Грушев. По информации УНН, все это время Баум находился в Латвии и на Кипре, где встречался с владельцами пророссийской букмекерской компании 1xBet, интересы которой он до сих пор лоббирует в Украине.

Напомним

В июне этого года в украинском медиа-пространстве разразился скандал - расследователи InformNapalm выяснили, что благодаря Бауму, уже во время войны, российская букмекерская компания 1xBet получила лицензию для работы в Украине.

Расследование было опубликовано 20 июня, а уже 22 июня, на пункте пересечения украинской границы Ягодин был замечен и сам Борис Баум

По информации журналистов УНН, Баум пересек польскую границу в 4:36 утра железнодорожным транспортом по действительному паспорту гражданина Латвии LV6*****4.

На следующий день, после бегства Баума из Украины, Главное следственное управление Нацполиции открыло уголовное производство (№ 120220000000000558) из-за сокрытия части полученных от игорной деятельности доходов.

В делах фигурируют три компании "Плей Фан Инвестмент", которая является владельцем бренда "Фан Спорт", "Вбет Украина" - бренд VBET и "Твоя Беттинговая Компания" - бренд 1xBet.

Производство открыто по двум статьям: ст. 362 УК Украины (предусматривает наказание за несанкционированное вмешательство в компьютерные системы обработки и хранения информации), ст. 209 УК (владение имуществом, приобретенным преступным путем, а также осуществление финансовых операций и других действий, направленных на сокрытие такого имущества). То есть речь идет о ведении двойной бухгалтерии и выводе в "тень" полученных доходов.