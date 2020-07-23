ЗНО-2020: експертна комісія визначила пороговий бал з історії України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Експерта комісія встановила пороговий бал із ЗНО-2020 року з історії України на рівні 25 балів. Про це стало відомо під час засідання експертної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, передає УНН.
"За поріг 25 балів проголосували "за" 13 членів комісії, 10 проти. Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу з історії України "склав/не склав" ЗНО-2020 року на рівні 25 балів", - заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Нагадаємо, у ЗНО з історії України взяли участь 178 714 осіб, що становить 67,7% від загальної кількості зареєстрованих.