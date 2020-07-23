ЗНО-2020: експертна комісія визначила пороговий бал з історії України

"За поріг 25 балів проголосували "за" 13 членів комісії, 10 проти. Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу з історії України "склав/не склав" ЗНО-2020 року на рівні 25 балів", - заявив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

Нагадаємо, у ЗНО з історії України взяли участь 178 714 осіб, що становить 67,7% від загальної кількості зареєстрованих.