Зниження тарифу на перевезення української агропродукції: Сольський поговорив із міністром с/г Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн зустріч зі своїм молдовським колегою - міністром сільського господарства та харчової промисловості - Володимиром Болям, де головною темою були переговори щодо зниження тарифу на перевезення українських сільськогосподарських продуктів через молдовську залізницю. Повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі міністри обговорили поточний стан переговорів та наголосили на важливості зниження тарифу для сприяння зростанню обсягів перевезень. Молдовська сторона повідомила про завершення формування пропозицій щодо нових тарифів, які будуть залежати від обсягу перевезень української агропродукції. Ці пропозиції найближчим часом будуть передані українській стороні для ретельного вивчення.
Боля висловив зацікавленість Молдови у збільшенні обсягів перевезень за допомогою залізниці, при цьому зменшуючи автоперевезення. Це має вигоди як для молдовської залізниці, так і для учасників ринку. Микола Сольський висловив подяку за співпрацю та підтримку в цьому питанні.
У відомстві зазначають, що ця зустріч стала ще одним кроком в напрямку розвитку торговельних зв'язків між Україною та Молдовою, а також сприяння збільшенню обсягів перевезень сільськогосподарської продукції через молдовську залізницю.
Доповнення
Україна та Молдова підписали угоду про будівництво мосту через Дністер спільному кордоні.