Снижение тарифа на перевозку украинской агропродукции: Сольский поговорил с министром с/х Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу со своим молдавским коллегой - министром сельского хозяйства и пищевой промышленности - Владимиром Болям, где главной темой были переговоры по снижению тарифа на перевозку украинских сельскохозяйственных продуктов через молдавскую железную дорогу. Сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.
Детали
Во время встречи министры обсудили текущее состояние переговоров и отметили важность снижения тарифа для содействия росту объемов перевозок. Молдавская сторона сообщила о завершении формирования предложений по новым тарифам, которые будут зависеть от объема перевозок украинской агропродукции. Эти предложения в ближайшее время будут переданы украинской стороне для тщательного изучения.
Боля выразил заинтересованность Молдовы в увеличении объемов перевозок с помощью железной дороги, при этом уменьшая автоперевозки. Это имеет выгоды как для молдавской железной дороги, так и для участников рынка. Николай Сольский выразил благодарность за сотрудничество и поддержку в этом вопросе.
В ведомстве отмечают, что эта встреча стала еще одним шагом в направлении развития торговых связей между Украиной и Молдовой, а также содействие увеличению объемов перевозок сельскохозяйственной продукции через молдавскую железную дорогу.
Дополнение
Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе.