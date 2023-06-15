Снижение тарифа на перевозку украинской агропродукции: Сольский поговорил с министром с/х Молдовы

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 40343 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 91644 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 92810 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 226017 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 120655 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 113515 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 341252 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 82233 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 134252 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170479 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
1.9м/с
64%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 266483 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 148298 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 104086 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 84596 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 49615 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 226055 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 266978 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 341291 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 329646 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 378439 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 49954 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 84933 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 104420 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 148620 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 74355 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Снижение тарифа на перевозку украинской агропродукции: Сольский поговорил с министром с/х Молдовы

Киев • УНН

 • 2376599 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн встречу со своим молдавским коллегой - министром сельского хозяйства и пищевой промышленности - Владимиром Болям, где главной темой были переговоры по снижению тарифа на перевозку украинских сельскохозяйственных продуктов через молдавскую железную дорогу. Сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Снижение тарифа на перевозку украинской агропродукции: Сольский поговорил с министром с/х Молдовы

Детали

Во время встречи министры обсудили текущее состояние переговоров и отметили важность снижения тарифа для содействия росту объемов перевозок. Молдавская сторона сообщила о завершении формирования предложений по новым тарифам, которые будут зависеть от объема перевозок украинской агропродукции. Эти предложения в ближайшее время будут переданы украинской стороне для тщательного изучения.

Боля выразил заинтересованность Молдовы в увеличении объемов перевозок с помощью железной дороги, при этом уменьшая автоперевозки. Это имеет выгоды как для молдавской железной дороги, так и для участников рынка. Николай Сольский выразил благодарность за сотрудничество и поддержку в этом вопросе.

В ведомстве отмечают, что эта встреча стала еще одним шагом в направлении развития торговых связей между Украиной и Молдовой, а также содействие увеличению объемов перевозок сельскохозяйственной продукции через молдавскую железную дорогу.

Дополнение

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаАгроновости
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,341.20
S&P 500
$5,083.94
Tesla
$233.66
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,999.61
Ethereum
$1,480.77