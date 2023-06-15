Снижение тарифа на перевозку украинской агропродукции: Сольский поговорил с министром с/х Молдовы

Детали

Во время встречи министры обсудили текущее состояние переговоров и отметили важность снижения тарифа для содействия росту объемов перевозок. Молдавская сторона сообщила о завершении формирования предложений по новым тарифам, которые будут зависеть от объема перевозок украинской агропродукции. Эти предложения в ближайшее время будут переданы украинской стороне для тщательного изучения.

Боля выразил заинтересованность Молдовы в увеличении объемов перевозок с помощью железной дороги, при этом уменьшая автоперевозки. Это имеет выгоды как для молдавской железной дороги, так и для участников рынка. Николай Сольский выразил благодарность за сотрудничество и поддержку в этом вопросе.

В ведомстве отмечают, что эта встреча стала еще одним шагом в направлении развития торговых связей между Украиной и Молдовой, а также содействие увеличению объемов перевозок сельскохозяйственной продукции через молдавскую железную дорогу.

Дополнение

Украина и Молдова подписали соглашение о строительстве моста через Днестр на общей границе.