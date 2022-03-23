Знищення музеїв з оригіналами картин Айвазовського, Яблонської та ретро-комп'ютерів в Маріуполі: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження через знищення музейних фондів Маріуполя, зокрема будівлі Художнього музею імені Архипа Куїнджі, де зберігалися оригінали картин всесвітньо відомих майстрів - Івана Айвазовського та Тетяни Яблонської. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
В ОГП повідомляють, що за даними слідства, в результаті масованих обстрілів збройними силами рф міста Маріуполя пошкоджено будівлі Художнього музею ім. Архипа Куїнджі. Фонди музею налічували близько 2 тисяч експонатів, зокрема, твори живопису, скульптури. Їх доля наразі невідома.
Також повідомляється, що внаслідок ворожого бомбардування знищено колекцію приватного некомерційного музею ретрокомп’ютерів та приставок, яка налічувала понад 500 експонатів.
Доповнення
Нові знімки опубліковані компанією Maxar Technologies показують руйнування і пожежі багатоповерхівок Маріуполя, оточеного російськими окупантами.