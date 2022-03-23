Уничтожение музеев с оригиналами картин Айвазовского, Яблонской и ретро-компьютеров в Мариуполе: открыто производство

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"За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В ОГП сообщают, что по данным следствия, в результате массированных обстрелов вооруженными силами рф города Мариуполя повреждены здания Художественного музея им. Архипа Куинджи. Фонды музея насчитывали около 2 тысяч экспонатов, в частности, произведения живописи, скульптуры. Их судьба пока неизвестна.

Также сообщается, что в результате вражеской бомбардировки уничтожена коллекция частного некоммерческого музея ретрокомпьютеров и приставок, насчитывавшая более 500 экспонатов.

Дополнение

Новые снимки опубликованные компанией Maxar Technologies показывают разрушения и пожары многоэтажек Мариуполя, окруженного российскими оккупантами.