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Уничтожение музеев с оригиналами картин Айвазовского, Яблонской и ретро-компьютеров в Мариуполе: открыто производство

Киев • УНН

 • 94619 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правоохранители открыли производство из-за уничтожения музейных фондов Мариуполя, в частности здания Художественного музея имени Архипа Куинджи, где хранились оригиналы картин всемирно известных мастеров - Ивана Айвазовского и Татьяны Яблонской. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Уничтожение музеев с оригиналами картин Айвазовского, Яблонской и ретро-компьютеров в Мариуполе: открыто производство

Цитата

"За процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

В ОГП сообщают, что по данным следствия, в результате массированных обстрелов вооруженными силами рф города Мариуполя повреждены здания Художественного музея им. Архипа Куинджи. Фонды музея насчитывали около 2 тысяч экспонатов, в частности, произведения живописи, скульптуры. Их судьба пока неизвестна.

Также сообщается, что в результате вражеской бомбардировки уничтожена коллекция частного некоммерческого музея ретрокомпьютеров и приставок, насчитывавшая более 500 экспонатов.

Дополнение

Новые снимки опубликованные компанией Maxar Technologies показывают разрушения и пожары многоэтажек Мариуполя, окруженного российскими оккупантами.

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