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Зникнення Мадлен Макканн в 2007 році: прокуратура вивчає предмети, знайдені під час обшуку в Португалії

Зникнення Мадлен Макканн в 2007 році: прокуратура вивчає предмети, знайдені під час обшуку в Португалії

Київ • УНН

 • 575424 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У четвер німецька прокуратура заявила, що вивчить предмети, знайдені під час обшуку в Португалії минулого тижня, на предмет доказів, що стосуються зникнення Мадлен Макканн, але поки що не може сказати, чи пов'язані вони з британською дівчиною, що зникла безвісти в 2007 році, інформує УНН посилаючись на АР.

Деталі

Минулого тижня слідчі провели три дні в пошуках доказів приблизно за 50 кілометрів від курорту Прайя-да-Луш на півдні Португалії, де 3-річну дівчинку востаннє бачили 16 років тому. Пошуки були ініційовані прокуратурою в Брауншвейзі, Німеччина, яка веде розслідування щодо німця у зв'язку з її зникненням.

У короткій заяві в четвер прокуратура повідомила, що «деякі об'єкти були взяті під охорону», не уточнивши подробиць.

«Вони будуть оцінені найближчими днями і тижнями», — додали вони. «Поки що не можна сказати, чи дійсно окремі предмети пов'язані зі справою Мадлен Макканн».

Вони подякували португальській і британській поліції за співпрацю і додали, що розраховують, що їхнє розслідування щодо 46-річного підозрюваного у справі триватиме ще довгий час.

Раніше

У середині 2020 року офіційні особи Німеччини заявили, що підозрюваним є Крістіан Брюкнер. Брюкнер заперечує свою причетність.

Наразі Брюкнер відбуває семирічний тюремний термін у Німеччині за зґвалтування 72-річної жінки в Португалії 2005 року.

Він перебуває під слідством за підозрою в убивстві у справі Макканн, але йому не висунули обвинувачення. Він провів багато років у Португалії, зокрема в Прайя-да-Луш, приблизно під час зникнення Мадлен.

Справа Мадлен Макканн викликала інтерес у всьому світі протягом декількох років завдяки повідомленням про її спостереження навіть в Австралії, а також безлічі книг і телевізійних документальних фільмів про цю справу.

Британські, португальські та німецькі слідчі досі з'ясовують, що сталося тієї ночі, коли малятко зникло зі свого ліжка на південному португальському курорті 3 травня 2007 року. Вона перебувала в одній кімнаті зі своїми дворічним братом і сестрою, поки її батьки вечеряли з друзями в сусідньому ресторані.

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