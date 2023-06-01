Исчезновение Мадлен Макканн в 2007 году: прокуратура изучает предметы, найденные во время обыска в Португалии

Детали

На прошлой неделе следователи провели три дня в поисках улик примерно в 50 километрах от курорта Прайя-да-Луш на юге Португалии, где 3-летнюю девочку в последний раз видели 16 лет назад. Поиски были инициированы прокуратурой в Брауншвейге, Германия, которая ведет расследование в отношении немца в связи с ее исчезновением.

В кратком заявлении в четверг прокуратура сообщила, что «некоторые объекты были взяты под охрану», не уточнив подробностей.

«Они будут оценены в ближайшие дни и недели», — добавили они. «Пока нельзя сказать, действительно ли отдельные предметы связаны с делом Мадлен Макканн».

Они поблагодарили португальскую и британскую полицию за сотрудничество и добавили, что рассчитывают, что их расследование в отношении 46-летнего подозреваемого по делу будет продолжаться еще долгое время.

Ранее

В середине 2020 года официальные лица Германии заявил, что подозреваемым является Кристиан Брюкнер. Брюкнер отрицает свою причастность.

В настоящее время Брюкнер отбывает семилетний тюремный срок в Германии за изнасилование 72-летней женщины в Португалии в 2005 году.

Он находится под следствием по подозрению в убийстве по делу Макканн, но ему не было предъявлено обвинение. Он провел много лет в Португалии, в том числе в Прайя-да-Луш, примерно во время исчезновения Мадлен.

Дело Мадлен Макканн вызывало интерес во всем мире в течение нескольких лет благодаря сообщениям о ее наблюдениях даже в Австралии, а также множеству книг и телевизионных документальных фильмов об этом деле.

Британские, португальские и немецкие следователи до сих пор выясняют, что произошло в ту ночь, когда малышка исчезла из своей кровати на южном португальском курорте 3 мая 2007 года. Она находилась в одной комнате со своими двухлетним братом и сестрой пока ее родители ужинали с друзьями в соседнем ресторане.