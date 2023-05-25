Полиция прекратила обыски на плотине в Португалии по делу пропавшей в 2007 году Мадлен Макканн

Детали

Ребенку было три года, когда 16 лет назад она исчезла из квартиры своей семьи, когда её родители обедали в баре.

Полиция Португалии, Германии и Великобритании, а также португальские пожарные были привлечены к обыску берегов плотины Арад, который начался во вторник.

«Собранный материал будет передан властям Германии», — говорится в заявлении португальской полиции. Они не сообщили подробностей ни о том, что было собрано, ни о цели операции.

Местные СМИ сообщили, что они взяли образцы земли и собрали лоскуты ткани из оцепленной зоны, но не нашли ничего, связанного с этим делом. Полиция прочесала это место в районе Силвеш в 2008 году, но водолазы нашли только останки животных, сообщают СМИ.

Поиски возобновились на этой неделе по запросу властей Германии, которые с 2020 года заявляют, что убеждены в том, что британская девочка мертва.

Они подозревают в причастности немецкого преступника, который совершил многочисленные половые преступления и находится сейчас в тюрьме Германии за изнасилование в Португалии.

Немецкие судебные власти утверждают, что речь идет о Кристиане Брюкнере, который считается главным подозреваемым в деле Медлен после того, как провел несколько лет в Алгарви.

Согласно португальскому журналу Expresso, показания «достоверного» информатора, найденные немецкими следователями, побудили к новым поискам возле водохранилища Аради.

Газета Correio da Manha сообщила, что полиция искала розовое одеяло или пижаму, в которой Мэдлен исчезла в ночь на 3 мая 2007 года, незадолго до своего четвертого дня рождения.

Они использовали собак, зонды и беспилотник, чтобы прочесать местность, которую, по словам местных СМИ, Брюкнер регулярно посещал.