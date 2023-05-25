Полиция прекратила обыски на плотине в Португалии по делу пропавшей в 2007 году Мадлен Макканн
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Полиция, которая обыскивала водохранилище на юге Португалии, надеясь пролить свет на исчезновение в 2007 году британской девочки Мадлен Макканн, заявила в четверг, что они завершили свои трехдневные поиски. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Ребенку было три года, когда 16 лет назад она исчезла из квартиры своей семьи, когда её родители обедали в баре.
Полиция Португалии, Германии и Великобритании, а также португальские пожарные были привлечены к обыску берегов плотины Арад, который начался во вторник.
«Собранный материал будет передан властям Германии», — говорится в заявлении португальской полиции. Они не сообщили подробностей ни о том, что было собрано, ни о цели операции.
Местные СМИ сообщили, что они взяли образцы земли и собрали лоскуты ткани из оцепленной зоны, но не нашли ничего, связанного с этим делом. Полиция прочесала это место в районе Силвеш в 2008 году, но водолазы нашли только останки животных, сообщают СМИ.
Поиски возобновились на этой неделе по запросу властей Германии, которые с 2020 года заявляют, что убеждены в том, что британская девочка мертва.
Они подозревают в причастности немецкого преступника, который совершил многочисленные половые преступления и находится сейчас в тюрьме Германии за изнасилование в Португалии.
Немецкие судебные власти утверждают, что речь идет о Кристиане Брюкнере, который считается главным подозреваемым в деле Медлен после того, как провел несколько лет в Алгарви.
Согласно португальскому журналу Expresso, показания «достоверного» информатора, найденные немецкими следователями, побудили к новым поискам возле водохранилища Аради.
Газета Correio da Manha сообщила, что полиция искала розовое одеяло или пижаму, в которой Мэдлен исчезла в ночь на 3 мая 2007 года, незадолго до своего четвертого дня рождения.
Они использовали собак, зонды и беспилотник, чтобы прочесать местность, которую, по словам местных СМИ, Брюкнер регулярно посещал.