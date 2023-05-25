Поліція припинила обшуки на греблі в Португалії у справі зниклої у 2007 році Мадлен Макканн

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Дитині було три роки, коли 16 років тому вона зникла з квартири своєї сім'ї, коли її батьки обідали у барі.

Поліція Португалії, Німеччини та Великої Британії, а також португальські пожежники були залучені до обшуку берегів греблі Арад, який розпочався у вівторок.

«Зібраний матеріал буде передано владі Німеччини», — йдеться у заяві португальської поліції. Вони не повідомили подробиць ні про те, що було зібрано, ні про мету операції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що вони взяли зразки землі та зібрали клапті тканини з оточеної зони, але не знайшли нічого, пов'язаного із цією справою. Поліція прочесала це місце в районі Сілвеш у 2008 році, але водолази знайшли лише останки тварин, повідомляють ЗМІ.

Пошуки відновилися цього тижня на запит влади Німеччини, яка з 2020 року заявляє, що переконана в тому, що британська дівчинка мертва.

Вони підозрюють у причетності німецького злочинця, який вчинив численні статеві злочини та перебуває нині у в'язниці Німеччини за зґвалтування у Португалії.

Німецька судова влада стверджує, що йдеться про Крістіана Брюкнера, який вважається головним підозрюваним у справі Медлен після того, як провів кілька років в Алгарві.

Згідно з португальським журналом Expresso, свідчення «достовірного» інформатора, знайдені німецькими слідчими, спонукали до нових пошуків біля водосховища Араді.

Газета Correio da Manha повідомила, що поліція шукала рожеву ковдру або піжаму, в якій Медлен зникла в ніч на 3 травня 2007 року, незадовго до четвертого дня народження.

Вони використовували собак, зонди та безпілотник, щоб прочесати місцевість, яку, за словами місцевих ЗМІ, Брюкнер регулярно відвідував.