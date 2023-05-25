Поліція припинила обшуки на греблі в Португалії у справі зниклої у 2007 році Мадлен Макканн

ukru
29 березня, 17:57 • 275111 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 371466 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 306049 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 340894 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 305548 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222252 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206689 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165470 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 538132 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175570 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
91 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 30792 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 24329 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 19425 перегляди
Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Запеклі бої на фронті: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

30 березня, 20:09 • 16289 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 15119 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 395353 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 538132 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 571087 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 568046 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467808 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206075 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 371466 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175950 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166788 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137639 перегляди
Актуальне
Поліція припинила обшуки на греблі в Португалії у справі зниклої у 2007 році Мадлен Макканн

Поліція припинила обшуки на греблі в Португалії у справі зниклої у 2007 році Мадлен Макканн

Київ • УНН

 • 704679 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Поліція, яка обшукувала водосховище на півдні Португалії, сподіваючись пролити світло на зникнення у 2007 році британської дівчинки Мадлен Макканн, заявила в четвер, що вони завершили свої триденні пошуки. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Дитині було три роки, коли 16 років тому вона зникла з квартири своєї сім'ї, коли її батьки обідали у барі.

Поліція Португалії, Німеччини та Великої Британії, а також португальські пожежники були залучені до обшуку берегів греблі Арад, який розпочався у вівторок.

«Зібраний матеріал буде передано владі Німеччини», — йдеться у заяві португальської поліції. Вони не повідомили подробиць ні про те, що було зібрано, ні про мету операції.

Місцеві ЗМІ повідомили, що вони взяли зразки землі та зібрали клапті тканини з оточеної зони, але не знайшли нічого, пов'язаного із цією справою. Поліція прочесала це місце в районі Сілвеш у 2008 році, але водолази знайшли лише останки тварин, повідомляють ЗМІ.

Пошуки відновилися цього тижня на запит влади Німеччини, яка з 2020 року заявляє, що переконана в тому, що британська дівчинка мертва.

Вони підозрюють у причетності німецького злочинця, який вчинив численні статеві злочини та перебуває нині у в'язниці Німеччини за зґвалтування у Португалії.

Німецька судова влада стверджує, що йдеться про Крістіана Брюкнера, який вважається головним підозрюваним у справі Медлен після того, як провів кілька років в Алгарві.

Згідно з португальським журналом Expresso, свідчення «достовірного» інформатора, знайдені німецькими слідчими, спонукали до нових пошуків біля водосховища Араді.

Газета Correio da Manha повідомила, що поліція шукала рожеву ковдру або піжаму, в якій Медлен зникла в ніч на 3 травня 2007 року, незадовго до четвертого дня народження.

Вони використовували собак, зонди та безпілотник, щоб прочесати місцевість, яку, за словами місцевих ЗМІ, Брюкнер регулярно відвідував.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.46
Bitcoin
$81,525.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.80
Ethereum
$1,798.76