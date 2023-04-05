Знаменитий парадокс чорної діри Стівена Гокінга нарешті може мати рішення

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Ця інформація може ховатися в випромінюванні навколо чорних дір - у просторіччі відомому як «квантове волосся» - і, теоретично, її можна отримати, щоб розповісти про походження цих чорних дір, припускає дослідження.

Це відкриття може нарешті вирішити складну проблему, над якою Гокінг працював в останні роки життя.

Згідно з роботою Стівена Гокінга, випромінювання повільно «просочується» з чорних дірок у вигляді теплової енергії, що стала відомим як «випромінювання Хокінга». Але через свою теплову природу це випромінювання не може нести інформацію. Це означає, що в міру випаровування чорні діри методично знищують всю інформацію про зірки, що створили їх. Це суперечить законам квантової механіки, згідно з якими інформація не може бути знищена і що кінцевий стан об'єкта може дати ключ до розгадки того, яким був його початковий стан. Ця проблема десятиліттями турбувала космологів та відома як «інформаційний парадокс Гокінга».

«(Це дослідження) - останній цвях у труну парадоксу, тому що тепер ми розуміємо точне фізичне явище, завдяки якому інформація вислизає з чорної діри, що розпадається», - вказав професор фізики Університету Сассекса і провідний автор дослідження Ксав'єр Калмет. Він пропонує модифікацію випромінювання Гокінга, яка робить його «нетепловим» і, таким чином, здатним переносити з собою інформацію з остаточної долі чорної діри.

«Починаючи з випромінювання, ми маємо відновити початковий стан чорної діри, а потім, зрештою, і зірку», - вважає Калмет.

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